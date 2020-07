Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? E’ una ex concorrente di Amici (Di domenica 19 luglio 2020) Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? Così pare. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, il cantante frequenterebbe una ex concorrente di Amici, Veronica Montali. Almeno stando a quanto riporta Libero. Ne è passato di tempo da quanto Veronica partecipò al talent di Maria De Filippi: era il 2004/2005 3 in quella edizione proprio Ramazzotti fu l’ospite di una puntata. Oggi Veronica, 36enne, ha un ristorante sul lungomare di Loano. Sarà amore? Visualizza questo post su Instagram Il giorno inizia e finisce senza il nostro consenso. Non siamo padroni del tempo, solo padroni di dargli un senso. . . . . #me #thinking #lifestyle #lifeisbeautiful #instagood #instalike #happiness #moment ... Leggi su ilfattoquotidiano

