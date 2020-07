Spinazzola segna e poi sbaglia. L’Inter fa 2-2, ma resta a «-5» dalla Juve (Di domenica 19 luglio 2020) Pari pirotecnico all’Olimpico tra Roma e Inter in una gara ricca di gol e di emozioni. Prima De Vrij di testa manda in vantaggio i nerazzurri al 15′ poi Spinazzola nei minuti di recupero del primo tempo pareggia con il difensore olandese che non riesce a evitare il pari giallorosso. Nella ripresa è la Roma a passare in vantaggio, al 57′ Mkhitaryan che approfitta di un flipper nella difesa nerazzurra e firma il sorpasso. Nel finale arriva la doccia fredda per Spinazzola che in area di rigore rifila un calcione a Moses e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto non sbaglia Lukaku che ristabilisce la parità. Al triplice fischio i nerazzurri restano comunque distanti dalla Juve, -5 dalla vetta. LA CLASSIFICA: ... Leggi su alfredopedulla

