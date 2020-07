Roma-Inter: i diffidati nerazzurri a rischio per la Fiorentina. Allarme De Vrij (Di domenica 19 luglio 2020) La trentaquattresima giornata della Serie A 2019/2020 proporrà l’incontro fra Roma e Inter, il quale si svolgerà allo Stadio Olimpico capitolino. Il big match fra giallorossi e nerazzurri esplicherà molto riguardo quelle che possano essere le ambizioni del club di Viale della Liberazione, il quale, vincendo, potrebbe portarsi a sole tre lunghezze dalla Juventus capolista. Gli atleti guidati da Antonio Conte dovranno peraltro far attenzione ai vari scontri di gioco previsti nell’arco dei 90′ minuti, in quanto la lista dei diffidati è lunga e vi è a rischio la sfida del turno successivo contro la Fiorentina. Matias Vecino, Roberto Gagliardini, Stefan De Vrij e Borja Valero saranno condizionati dal pensiero di poter ... Leggi su sportface

Roma-Inter, questa sera alle 21,45, chiuderà la ricca Domenica di Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena un grande match tra due squadre che hanno deluso particolarmente dopo il ...

Roma Inter probabili formazioni, Brozovic potrebbe tornare sulla trequarti

Quella ammirata nell'ultimo periodo, è stata una Inter trascinata dal duo offensivo composto da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. I due attaccanti, schierati entrambi contemporaneamente per via dell' ...

Roma-Inter, questa sera alle 21,45, chiuderà la ricca Domenica di Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena un grande match tra due squadre che hanno deluso particolarmente dopo il ...