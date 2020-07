Napoli, Gattuso vota Immobile. Ma De Laurentiis ha in mente un altro nome (Di domenica 19 luglio 2020) In attesa di affrontare il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League (ad agosto), per il Napoli fervono i preparativi in vista della prossima sessione di mercato. Quella che dovrà portare i campani a lottare nuovamente per lo scudetto. E le novità più importanti, in questo senso, riguarderanno il reparto d'attacco. Il primo obiettivo di Cristiano Giuntoli è sempre Victor Osimhen, ma il club azzurro dopo aver trovato l'accordo con il Lille aspetta ancora il sì del calciatore, che... Leggi su 90min

MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - DiMarzio : @lornight1985 Perché tu sai che gli agenti il napoli non l’hanno incontrato? Ps un giorno Mirabelli e Gattuso magar… - news24_napoli : Gattuso non molla, Il Mattino: sarà importante ritrovare la… - news24_napoli : Napoli-Udinese, le probabili scelte di Gattuso. Il Mattino: torna Ospina… - NapoliceI : Napoli-Udinese: probabili formazioni, Gattuso cambia ancora il tridente -