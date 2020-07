Milano, rissa con catene e bastoni nella notte: morto un uomo di 44 anni (Di domenica 19 luglio 2020) Gli agenti della Squadra mobile di Milano stanno indagando sulla morte di un uomo di 44 anni del Bangladesh trovato agonizzante nella serata di ieri in via Montegani, nel quartiere Stadera di Milano al termine di una rissa. L’uomo, regolare e senza precedenti che gestiva un minimarket etnico insieme al cognato, trasportato dagli operatori del 118, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Paolo ma sembra non avesse tracce visibili di violenza sul corpo. Nè bastonate o martellate. A quanto si apprende intorno alle 21.20 del sabato sera è stata segnalata una rissa che vedeva coinvolte all’incirca sette persone. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato il bengalese a terra, ... Leggi su caffeinamagazine

