Laura Castelli, insulti e minacce di morte per la frase sui ristoratori. “Attacco senza precedenti”. Il M5S: “Linciaggio” (Di domenica 19 luglio 2020) Un’idea, un ragionamento su come aiutare i ristoratori in crisi che però sono andati di traverso ai destinatari e non solo. E così la vice ministra dell’Economia e delle finanze, Laura Castelli, è finita nel mirino prima delle opposizioni e poi di alcuni utenti dei social. “Da ieri ricevo questo genere di insulti, che lascio giudicare a voi. Un attacco, senza precedenti, alimentato da una campagna di disinformazione montata ad arte da quella parte di opposizione che racconta di voler collaborare, ma preferisce falsificare le mie parole, piuttosto che favorire un dibattito positivo di confronto economico e politico su un tema estremamente importante come quello del sostegno alle imprese che si vogliono innovare, cosa di cui ho realmente parlato. Questo becero modo ... Leggi su ilfattoquotidiano

