Incendio Roma, Cristoforo Colombo bloccata: via Magliana chiusa (Di domenica 19 luglio 2020) Fumo nero e odore acre, questo lo scenario che si presenta sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Il motivo è l’Incendio che si è sviluppato a ridosso del campo rom di Via Candoni. Il rogo si è propagato anche in altri punti della città, via Magliana è stata chiusa. Via Cristoforo Colombo è invece bloccata, il traffico congestionato. Il cielo è sorvolato da elicotteri che stanno tentando di spegnere le fiamme. L'articolo Incendio Roma, Cristoforo Colombo bloccata: via Magliana chiusa proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - CCISS_Ministero : A91 Autostrada Aeroporto Di Fiumicino tratto chiuso causa incendio tra A91 Svincolo Via Isacco Newton (Km 1,4) e S… - rep_roma : Roma, incendio in via Candoni, evacuato il campo rom [di LUCA MONACO] [aggiornamento delle 18:19] - LinaVadal : RT @ilmessaggeroit: #roma, #incendio a ridosso del campo nomadi di via Candoni: evacuato - IsaSalis : RT @akapaf: @andreaturco79 @Mar_Cacciatore @andrea5788 @BiagioSdC @SdR_FAQ @romatoday @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb @Co… -