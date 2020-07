Immigrati tunisini violano quarantena, 23 dei 25 scappati in Umbria (Di domenica 19 luglio 2020) Immigrati tunisini violano quarantena, grandissima parte del gruppo di persone che sono state trasportate da Agrigento all’Umbria sono scappate. Sempre più delicata la situazione relativa ai malati di Covid-19 e degli Immigrati che continuano a viaggiare nel mondo. Malgrado la pandemia e le linee guida imposte dall’OMS per evitare che il contagio possa avvenire, in tanti … L'articolo Immigrati tunisini violano quarantena, 23 dei 25 scappati in Umbria proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

anto_galli4 : RT @francescatotolo: Dopo i suoi reportage a #Pozzallo e #PortoEmpedocle, @ChiaraNews sta ricevendo insulti e minacce da immigrati, sopratt… - Angelika040571 : RT @francescatotolo: Dei 25 immigrati tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo in #Umbria da #Agrigento, peraltro senza che il sindaco v… - privatebusiness : RT @francescatotolo: Dei 25 immigrati tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo in #Umbria da #Agrigento, peraltro senza che il sindaco v… - HornbeamJoe : RT @francescatotolo: Dei 25 immigrati tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo in #Umbria da #Agrigento, peraltro senza che il sindaco v… - AltgernonCor : RT @francescatotolo: Dopo i suoi reportage a #Pozzallo e #PortoEmpedocle, @ChiaraNews sta ricevendo insulti e minacce da immigrati, sopratt… -