Haruma Miura, morto l’attore giapponese di L’attacco dei Giganti (Di domenica 19 luglio 2020) Haruma Miura è morto il 18 luglio 2020 all'età di 30 anni: aveva partecipato al film L'attacco dei Giganti, e secondo alcune fonti internazionali non confermate si sarebbe suicidato Haruma Miura è stato trovato morto nella sua abitazione il 18 luglio 2020. L'attore giapponese aveva 30 anni ed era noto al pubblico per il ruolo di Eren nei film L'attacco dei Giganti. La notizia è stata diffusa dalla stampa giapponese e secondo alcune fonti internazionali - non confermate ufficialmente - l'attore si sarebbe suicidato impiccandosi nel suo appartamento. Secondo fonti del Japan Times, Haruma Miura è stato trovato morto dal suo agente, che si ... Leggi su movieplayer

