Formula 1, dominio di Hamilton in Ungheria. Verstappen e Bottas sul podio (Di domenica 19 luglio 2020) Formula 1, GP d’Ungheria: dominio di Lewis Hamilton. Sul podio Verstappen e Bottas. 6° Vettel, 11° Leclerc. BUDAPEST (Ungheria) – Il GP d’Ungheria, terzo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, è dominato da Lewis Hamilton che non ha mai lasciato la leadership della gara se non dopo il primo pit stop. Alle sue spalle Max Verstappen e Valtteri Bottas. Disastro Ferrari – Nuova domenica ‘nera’ per la Ferrari. Il migliore è stato Sebastian Vettel che ha chiuso in sesta posizione. Nessun punto, invece, per Charles Leclerc, undicesimo. Il monegasco ha pagato una scelta sbagliata della gomma al primo pit stop ... Leggi su newsmondo

