Fiorentina, Ribery chiama Götze e Mandzukic: le ultime sulla trattativa (Di domenica 19 luglio 2020) La Fiorentina punta a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. La prima annata con Commisso patron dei viola è stata caratterizzata da tanti alti e bassi che l'anno prossimo la dirigenza vuole evitare a tutti i costi.OBIETTIVO COSTANZAcaption id="attachment 967623" align="alignnone" width="1024" Fiorentina Commisso (getty images)/captionL'obiettivo per la Fiorentina dell'anno prossimo sarà la costanza. Serve continuità di gioco e risultati per costruire una squadra vincente nel corso degli anni, e per fare ciò è necessario portare in viola giocatori dal valore molto alto, in grado di dare spessore tecnico e caratteriale ad una rosa che vedrà molti cambiamenti nei prossimi mesi. In tal senso vanno le chiamate di Franck ... Leggi su itasportpress

