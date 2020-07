Federico Mastrostefano dopo Uomini e Donne attore mancato? “Condizione impensabili…” (Di domenica 19 luglio 2020) Federico Mastrostefano, leggero ed ironico, la sua scelta è rimasta nella storia Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, ai tempi fece tanto ridere i telespettatori dell’amato programma di Canale 5, poi non si sentì più parlare di lui. Si trova tra i tronisti più amati, spontaneo, semplice, leggero ed ironico, pur essendo sopra le righe. Fu anche uno dei tronisti più indecisi, il giorno della scelta doveva scegliere tra Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci, fino all’ultimo in tanti credevano avrebbe scelto Eliana che lo corteggiò per mesi, invece stupì tutti e la sua scelta fu Pamela. La ragazza era dolce e ingenua e aveva fatto innamorare il pubblico di lei, a differenza di Eliana che si è sempre ... Leggi su kontrokultura

