Chi è Gianmaria Antinolfi | età | carriera | vita privata | fidanzate | curiosità

Il nome di Gianmaria Antinolfi è diventato di dominio pubblico solo da qualche settimana, associato alla fine della storia di Belen Rodriguez e Stefano de Martino Antinolfi è ad oggi il nuovo amore della bella showgirl argentina. Antinolfi, classe 1985, è un imprenditore di successo, impegnato nel mondo del lusso e della moda, in campo manageriale si è distinto anche a livello internazionale. Coinvolto nel gossip che ha travolto Belen Rodriguez Antinolfi è stato paparazzato con l'argentina in più occasioni nelle ultime settimane e secondo quanto raccontano persone molto vicine alla neo coppia, il manager avrebbe conosciuto l'argentina alla sua festa di compleanno e a quanto pare il corteggiamento sarebbe stato immediato.

