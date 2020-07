Capello: “Credevo l’Inter avrebbe vinto scudetto. Champions alla Juventus? Difficile” (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juventus e Milan, ha parlato in una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Tanti i temi affrontati, ma in modo particolare le situazioni legate all'Inter e alla Juventus e al loro cammino in Serie A e in coppa.Capello sulle stagioni di Inter e Juventuscaption id="attachment 938019" align="alignnone" width="523" Juventus e Inter Serie A (getty images)/captionSull'Inter, Capello ha detto subito: "L’allenatore aveva bisogno di un po’ di tempo per capire dove fosse finito e conoscere le altre squadre", ha spiegato l'ex mister su Antonio Conte. "Però i soldi spesi sono tanti. Francamente credevo che già in questa stagione avrebbero interrotto ... Leggi su itasportpress

junews24com : Capello: «Credevo che Conte avrebbe interrotto il dominio Juve» - -