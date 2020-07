Xbox Series X e i problemi di "spazio": Microsoft punta a ridurre le dimensioni delle installazioni (Di sabato 18 luglio 2020) Al lancio, Xbox Series X sarà equipaggiata con una memoria SSD da 1TB, mentre PS5 ne avrà in dotazione una da 825GB. Queste memorie non sono ancora a buon mercato come i classici hard disk ed acquistarne una extra può trasformarsi in una spesa noiosa per i consumatori.Per questo motivo, sia Sony che Microsoft stanno studiando diversi modi per snellire le installazioni dei giochi, in modo da salvare quanto più spazio possibile sull'SSD delle rispettive console. Considerando che già adesso possiamo vedere giochi da oltre 100GB, si tratta di un problema da tenere in seria considerazione, dato che i titoli next-gen, fra risoluzione 4k, ray tracing e simili, rischiano di essere nettamente più pesanti.In un'intervista con IGN, Jason Roland, ... Leggi su eurogamer

