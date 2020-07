Verona-Atalanta, Pessina: “Atalanta? Ha creduto in me, un po’ mi dispiace per il gol” (Di sabato 18 luglio 2020) “L’Atalanta ha creduto tanto in me, un po’ mi dispiace per il gol. Devo tanto a loro, ma in questo momento sono un giocatore del Verona. Sono davvero contento di questi gol, l’importante è che siano serviti alla squadra”. Lo ha detto Matteo Pessina dopo il pareggio tra Hellas Verona e Atalanta. “C’è solo da imparare da Juric e Gasperini – ha detto Pessina a Sky Sport – Juric mi ha fatto crescere tanto a livello tattico e tecnico, non avevo mai giocato così avanti. Mi ha fatto aprire la mente. Il giocatore modello? De Bruyne”, ha concluso. Leggi su sportface

