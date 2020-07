Uomini e Donne, ex tronista latin lover si è innamorato e presenta la fidanzata: “Non guardo più le altre!”, ecco chi è (Di sabato 18 luglio 2020) Federico Mastrostefano è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Protagonista di un lunghissimo trono durato circa otto mesi, al termine ha scelto Pamela Compagnucci (preferendo lei ad Eliana “Mi sono sentita sposata” Michelazzo). Intervistato tra le pagine del Magazine ufficiale del dating show, ha raccontato di avere messo la testa a... L'articolo Uomini e Donne, ex tronista latin lover si è innamorato e presenta la fidanzata: “Non guardo più le altre!”, ecco chi è proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

