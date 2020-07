Tre inneschi, ma «nessuna traccia di effrazione» (Di sabato 18 luglio 2020) Sull'incendio divampato questa mattina nella cattedrale di Nantes è stata aperta un'inchiesta per incendio doloso. Leggi su media.tio.ch

rtl1025 : ?? La Procura di #Nantes ha aperto un'inchiesta per '#incendio doloso' per le fiamme divampate stamani all'interno d… - HeideVecchio : RT @giubileif: La Procura di #Nantes ha aperto un'inchiesta per 'incendio doloso' della Cattedrale ha annunciato il procuratore Pierre Senn… - Mimmino62 : Francia, rogo nella cattedrale di Nantes. “Tre inneschi. Incendio doloso”. Distrutto l'organo (Ansa) ——- Questa vo… - nicolettagiust1 : RT @isabbah: Breve aggiornamento. Ci sarebbero tre inneschi, vicino l’organo e ai lati della navata. - PollicinoAndrea : @_SpaceJay___ Si, pare sia doloso... Hanno trovato tre inneschi... ?? -