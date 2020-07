Tour de force nel tuor de force: Inter infastidita (Di sabato 18 luglio 2020) Poco tempo di riposo per l’Inter La partita tra Roma e Inter di domani sera ha provocato un certo fastidio nell’ambiente nerazzurro. Tutto nasce al momento della compilazione degli anticipi e dei posticipi per questi due turni. Per quanto riguarda il calendario, non c’è nulla da dire, ma il club nerazzurro ha criticato in particolare l’approccio delle due partite in trasferta e si è lamentato della mancanza di attenzione, perché, ad esempio, la Roma non avrà solo un giorno in più di riposo, ma rimangono anche nella Capitale. Altro fattore che ha infastidito il club milanese è il match tra Juventus e Lazio, che giocheranno lunedì con due giorni di riposo in più. Situazione questa che poteva essere gestita diversamente. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo ... Leggi su intermagazine

Movrpheus : Questo fine settimana sto facendo un tour de force assurdo. Lunedì mi trovano morta a letto lmao - infoiteconomia : Tasse, centoquarantadue versamenti in 10 giorni. Niente proroghe, parte il tour de force per 4 milioni di… - Fredericknapoli : Tasse, centoquarantadue versamenti in 10 giorni. Niente proroghe, parte il tour de force per 4 milioni di contribue… - Dome689 : Tasse, centoquarantadue versamenti in 10 giorni. Niente proroghe, parte il tour de force per 4 milioni di contribue… - CesareOrtis : RT @Alien1it: Tasse, centoquarantadue versamenti in 10 giorni. Niente proroghe, parte il tour de force per 4 milioni di contribuenti...>><q… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour force Inter, che tour de force! Ieri il rientro a Milano, oggi l’unica seduta prima della Roma passioneinter.com RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: all’andata andò così, live score

Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score dei tre anticipi che oggi, sabato 18 luglio 2020, aprono la 34^ giornata di campionato. I risultati Serie A tornano a farci compagnia anche oggi, ...

I corridori della Cicli Fiorin-System attesi da un super sabato di corse

Ma è oggi che i ragazzi di Fiorin affronteranno un vero e proprio tour de force. Le donne della categoria juniores che hanno corso la crono, saranno impegnate su due fronti: nella gara su strada, ...

