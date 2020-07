Temptation Island, ex protagonista sta male: “Ho una brutta infezione”, ecco come sta adesso (Di sabato 18 luglio 2020) Qualche giorno fa, l’ex volto di Temptation Island, Flavio Zerella, ha rivelato di stare molto male. Il fidanzato di Nunzia Sansone, infatti, ha raccontato di avere una brutta infezione con febbre alta e malessere generale. Ex Temptation Island sta molto male: “Ho una brutta infezione” Sto attraversando un periodo molto delicato, difficile, riguardo la mia... L'articolo Temptation Island, ex protagonista sta male: “Ho una brutta infezione”, ecco come sta adesso proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Temptation Island, ex protagonista sta male: “Ho una brutta infezione” ????? ??? Adesso come sta? Te lo raccontiamo n… - blogtivvu : Temptation Island, ex protagonista sta male: “Ho una brutta infezione”, ecco come sta adesso - zazoomblog : Temptation Island lo sfogo di Valeria dopo la rottura con Ciavy: ‘Ecco che cosa avrei voluto dirgli al falò’ -… - granato_serena : #TemptationIsland, #PietroDellePiane tuona sulla fidanzata #AntonellaElia: 'Asessuata e arida' - zazoomblog : Sofia Calesso destabilizzata da Temptation Island: “Mi ero fatta un film tutto mio…” - #Sofia #Calesso… -