‘Temptation Island 7’, Ciavy Maliokapis racconta la sua versione dei fatti dopo il falò con Valeria Liberati: “Lei dice che la tenevo segregata in casa ma…” (Di sabato 18 luglio 2020) È stato un falò di confronto carico di rabbia e accuse reciproche quello a cui abbiamo assistito ieri sera tra Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati: i due romani erano arrivati a Temptation Island per capire se da parte del pr ci fosse ancora un sentimento di amore pieno nei riguardi della fidanzata, ma il loro percorso ha riservato numerosi colpi di scena. La 27enne, infatti, si è avvicinata moltissimo al single Alessandro Basciano, fino ad arrivare ad un contatto che per molti è innegabilmente stato un bacio, tanto da convincere Ciavy a richiedere il falò di confronto anticipato, salvo poi decidere entrambi di uscire dal programma separatamente. dopo le parole di Valeria a Uomini e Donne Magazine, ... Leggi su isaechia

