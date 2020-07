Spal, Di Biagio: “L’obiettivo è non arrivare ultimi” (Di sabato 18 luglio 2020) Obiettivo ripartire e cercare un risultato positivo dopo il poker subito dall'Inter due giorni fa. La Spal di Gigi Di Biagio deve provare a dare una scossa al suo campionato e deve farlo nel match contro il Brescia tra i due fanalini di coda della Serie A. Il mister dei ferraresi ha parlato in conferenza stampa della sfida di domenica alle 19.30. Ecco le sue parole:Di Biagio: "Obiettivo è non arrivare ultimi"caption id="attachment 917653" align="alignnone" width="513" Spal Serie A (getty images)/caption"Il momento? Sicuramente non è bello perché non è quello che avremo voluto in questo momento della stagione. Dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi per dare un piccolissimo senso a questo finale di stagione. L'obiettivo è non arrivare ultimi", ha ... Leggi su itasportpress

Fantacalcio : Spal, Di Biagio: 'Valoti e Di Francesco non sono pronti. Su Castro e Petagna...' - infoitsport : La moviola di SPAL-Inter: più interpretazioni su Strefezza-Handanovic. Ma ha ragione Di Biagio - Dalla_SerieA : Spal, Di Biagio: 'Fallo su Strefezza? Se non è rigore smettiamo col calcio' - - infoitsport : Spal | furia Di Biagio | Su Strefezza rigore tutta la vita | potrei fare una lista - infoitsport : Calciomercato SPAL: Di Biagio saluterà a fine campionato -