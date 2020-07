Setién: «Con Messi non sono d’accordo su tutto» – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha parlato del momento difficile della squadra blaugrana Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del momento difficile della squadra blaugrana. «Con Messi ci sono cose su cui siamo d’accordo e altre no. Però è una cosa normale. È vero ed ha ragione quando dice che se giocheremo così male come fatto in alcune partite non vinceremo nulla. Ma abbiamo fatto anche grandi gare e quelle saranno sufficienti per vincere la Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

