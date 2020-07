Scontro tra auto, Chiara muore a soli 28 anni. Lunedì si sarebbe dovuta laureare (Di sabato 18 luglio 2020) Non ce l’ha fatta Chiara Battisti, la 28enne residente a Latina coinvolta nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso sull’Appia. Nell’incidente ha perso la vita anche Alessandro Paolucci, quarantenne di Cisterna di Latina. La ventottenne, che viaggiava in auto insieme al fidanzato, è stata soccorsa subito dopo lo Scontro me le sue condizioni sono apparse subito gravi. Gli operatori del 118 arrivati sul logo dell’incidente l’hanno stabilizzata e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è arrivata in condizioni disperate.



Chiara Battisti ha lottato una settimana, ma si è arresa. I medici hanno diChiarato la sua morte alcune ore fa (venerdì 17 luglio 2020)

Scontro tra un auto e furgone sulla Circonfucense, sul posto i carabinieri

Trasacco. Incidente sulla strada provinciale Circonfucense che da Trasacco porta ad Ortucchio. Lo scontro, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha visto coinvolte un’auto e un furgone. Non sono ancora chia ...

