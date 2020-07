Sardegna – Chiesto lo stato di calamità per l’invasione di cavallette (Di sabato 18 luglio 2020) Ondata di cavallette in Sardegna. Gli esperti la considerano la più grande invasione a livello mondiale degli ultimi 70 anni. I danni sono stati enormi. La Regione ha Chiesto lo stato di calamità naturale. Tsunami di cavallette in Sardegna. Come mai nella recente storia del posto. Tanto che la Regione, considerando le difficoltà e i … Leggi su periodicodaily

