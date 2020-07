Recovery Fund, vertice notturno Conte-Merkel-Macron: verso una proposta italiana per convincere Olanda e Austria (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Ripartirà da una nuova proposta italiana la sempre più complicata trattativa tra i leader europei per la gestione del pacchetto di aiuti stanziati per l’emergenza Coronavirus e sul prossimo bilancio Ue 2021-2017. Dopo una giornata di schermaglie e veti incrociati, il vertice vero e proprio ieri 17 luglio è entrato nel vivo solo alle 22 per chiudersi un’ora e mezza dopo con le posizioni tra tutti i 27 Paesi ancora distanti. In particolare quella Austriaca, con il premier Sebastian Kurz, contrario ai 500 miliardi di euro di sussidi per il Recovery Fund, e quella olandese, con Mark Rutte deciso a imporre il voto all’unanimità del Consiglio Ue sui piani di riforme nazionali, sulla base dei quali distribuire ... Leggi su open.online

