Recovery Fund, Conte: “Duro confronto con Olanda e i Paesi frugali. Ma serve una sintesi nell’interesse di tutti” (Di sabato 18 luglio 2020) Il secondo giorno del Consiglio europeo “si sta rivelando più complicato del previsto”, perché la trattativa è “in una fase di stallo“. Il motivo lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in una pausa dei lavori spiegaa, in un videomessaggio, che “ci stiamo confrontando duramente con l’Olanda e i Paesi frugali”. Tanti sono ancora i temi su cui c’è distanza, a partire dai sussidi a fondo perduto fino ai prestiti. “Ma serve una sintesi nell’interesse di tutti”, ha concluso Conte. L'articolo Recovery Fund, Conte: “Duro confronto con Olanda e i Paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - fisco24_info : Cnte: 'Negoziato sul Recovery Fund più complicato del previsto': AGI - Il negoziato sul 'Next generation Ue' è a un… - JonnySicilia : RT @petergomezblog: Recovery fund, nuova proposta di Michel: meno sussidi e più prestiti, “freno di emergenza” sui piani nazionali. Olanda:… -