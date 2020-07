Qualifiche F1 GP Ungheria 2020 oggi in tv: orari e come vederle in streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Prende il via la seconda giornata di attività in pista al Gran Premio d’Ungheria. Il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 prosegue con la giornata di sabato 18 luglio e con il programma che presenta la terza sessione di libere e le Qualifiche. Prove libere 3 al via alle ore 12:00 con 60 minuti a disposizione di team e piloti per ottimizzare il set-up, poi alle 15:00 il via alla qualifica che assegnerà la pole position. Le FP3 e le Qualifiche del GP d’Ungheria verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Le Qualifiche saranno inoltre visibili in differita su TV8 a partire dalle ore 18:30. GP Ungheria – ... Leggi su sportface

