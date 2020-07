Prove di accordo sul Recovery Fund, sul tavolo la nuova proposta di Michel (Di sabato 18 luglio 2020) I capi di Stato e di governo della Ue sono tornati a riunirsi a 27 dopo la fumata nera di ieri per cercare un accordo sul Recovery Fund e il bilancio pluriennale dell'Unione. Dopo un mini-vertice Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda in mattinata, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ha presentato una nuova bozza negoziale per provare a uscire dallo stallo dei negoziati, ma dopo circa un'ora di riunione dei leader, il politico belga ha deciso una sospensione dei lavori per iniziare un nuovo giro di consultazioni bilaterali o in formato ristretto. La nuova bozza di Michel sembra andare incontro alle richieste dei paesi 'frugali', tanto che fonti olandesi hanno già definito il documento "un serio passo nella giusta direzione". La ... Leggi su agi

fmimolise : DmR Racing annuncia l’entrata in squadra di Kevin Calia nell’ELFCIV SBK: E’ stato raggiunto l’accordo tra il Team D… - PaoloMancini30 : RT @antorendina: @uzapelloni Scrissi dopo l'accordo con la FIA che la Ferrari era innocente fino a prova contraria e che prove di irregolar… - antorendina : @pass_garagista @uzapelloni Non è imbarazzante. È un tipo di accordo previsto dalle norme, se ci fosse stata irrego… - antorendina : @uzapelloni Scrissi dopo l'accordo con la FIA che la Ferrari era innocente fino a prova contraria e che prove di ir… - angelodonadu : @alessiomagno1 Bisogna avere le prove. L'interpretazione potrebbe voler dire che il ministro fa il suo lavoro, lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Prove accordo Prove di accordo sul Recovery Fund, sul tavolo la nuova proposta di Michel AGI - Agenzia Italia Formula 1: Imola prova il tutto per tutto per avere il 3° gp italiano

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i rappresentanti del circuito del Santerno sono in contatto con i vertici di Liberty Media per trovare un accordo che vedrebbe Imola inserita in ...

Consiglio UE Recovery Fund/ Conte furioso con l’Olanda, accordo lontano

Proseguono i commenti dal Consiglio Ue in corso, per trovare l’accordo sul Recovery Fund. Dopo le dure dichiarazioni del premier olandese Rutte (che potete trovare qui sotto), è giunto il commento del ...

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i rappresentanti del circuito del Santerno sono in contatto con i vertici di Liberty Media per trovare un accordo che vedrebbe Imola inserita in ...Proseguono i commenti dal Consiglio Ue in corso, per trovare l’accordo sul Recovery Fund. Dopo le dure dichiarazioni del premier olandese Rutte (che potete trovare qui sotto), è giunto il commento del ...