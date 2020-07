Piazza Bologna, assembramenti e alcolici venduti fuori orario: 2 locali chiusi e 2 arresti (Di sabato 18 luglio 2020) Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma nelle zone della movida della Capitale finalizzati alla verifica del rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità in merito al distanziamento sociale da mantenere per prevenire la circolazione del Covid-19. In questo contesto, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito, dalla tarda serata di ieri e fino a notte inoltrata, una fitta serie di accertamenti nella zona di Piazza Bologna. Il bilancio dell’attività è di 84 persone e 32 veicoli controllati, quattro esercizi commerciali controllati, due dei quali sono stati sanzionati, rispettivamente, con la chiusura per 3 e 5 giorni per non avere ottemperato agli obblighi degli esercenti, derivanti dal combinato disposto delle disposizioni governative, della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

rubio_chef : Proposta schock del Partito democratico del Secondo Municipio, gli extracomunitari a Piazza bologna sono troppi? Ca… - CorriereCitta : Piazza Bologna, assembramenti e alcolici venduti fuori orario: 2 locali chiusi e 2 arresti - mezzomondo : RT @zona42edizioni: Zona 42 si rimette (finalmente!) per strada: - 19 luglio ore 21 con Nicoletta Vallorani a Crema ?? - zona42edizioni : Zona 42 si rimette (finalmente!) per strada: - 19 luglio ore 21 con Nicoletta Vallorani a Crema ??… - Lucianamiocchi : Piazza Bologna: controlli sugli assembramenti della movida, due locali chiusi, due arresti e multe- di Alessandro P… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Bologna Piazza Bologna: due locali chiusi per assembramenti TerzoBinario.it Ciclopellegrinaggio solidale da Varese a Lourdes

Le borracce si possono trovare presso: Cicli Ambrosini – Piazza Madonnina in prato, 1 Varese; Gemme Bike – Via Vasche, 2, Casciago; EBS Gavirate – via Marconi, 17 angolo Viale Ticino, Gavirate; ...

“Fellini degli spiriti” in anteprima al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna

Verrà presentato in anteprima il 23 agosto in Piazza Maggiore a Bologna nel contesto del Festival del Cinema Ritrovato il film Fellini degli spiriti, documentario diretto da Anselma Dell’Olio che si o ...

Le borracce si possono trovare presso: Cicli Ambrosini – Piazza Madonnina in prato, 1 Varese; Gemme Bike – Via Vasche, 2, Casciago; EBS Gavirate – via Marconi, 17 angolo Viale Ticino, Gavirate; ...Verrà presentato in anteprima il 23 agosto in Piazza Maggiore a Bologna nel contesto del Festival del Cinema Ritrovato il film Fellini degli spiriti, documentario diretto da Anselma Dell’Olio che si o ...