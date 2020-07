“Non fatemi morire!”, ragazza sopravvive all’incidente ma cade dal ponte (Di sabato 18 luglio 2020) ragazza sopravvive ad un incidente stradale ma cade di sotto mentre scappa dal veicolo che era in fiamme. Purtroppo non è sopravvissuta. Una vera e propria tragedia quella che arriva direttamente dall’Inghilterra. Una giovane ragazza di 24 anni, infatti, è morta poche ore fa in modo doloroso e tragico in circostanza ancora non del tutto … L'articolo “Non fatemi morire!”, ragazza sopravvive all’incidente ma cade dal ponte proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

martidiggg : È da un po' che volevo pubblicarla, quindi amici e amiche di twitter (e anche @AchilleIDOL magari, non si sa mai) f… - ovragain : RT @smalltimedreams: Avevo detto che non avrei fatto più sondaggi, ma da ieri ho ricevuto tre messaggi su cc e altri qui su tw quindi here… - vetteclerc : Robert e mick non fatemi piangere - valeriarulli_ : RT @thisiisnothend: La mia tl: - Ma in che senso sta a Lecce? - Ma dov’è Harry Styles? - MA NON ERA IN FRANCIA? - Ao non fatemi prendere in… - ludo_teca_ : RT @thisiisnothend: La mia tl: - Ma in che senso sta a Lecce? - Ma dov’è Harry Styles? - MA NON ERA IN FRANCIA? - Ao non fatemi prendere in… -