Moto2, GP Spagna 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Schrotter in testa (Di sabato 18 luglio 2020) Marcel Schrotter su Kalex fa registrare il miglior tempo al termine della terza sessione di prove libere di Moto2 del Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez. Il pilota tedesco del Liqui Moly Intact mette tutti in fila grazie al crono di 1’41″109 che gli consente di far segnare il record della pista e di balzare al comando della classifica combinata di tutte le sessioni di libere. Subito dietro c’è Jorge Martin (Kalex), terzo tempo d’ingresso per Marco Bezzecchi dello Sky Racing Team VR46 anche lui su Kalex. Approdano in Q2 Luca Marini, il leader del Mondiale Nagashima, Lowes, Navarro e gli italiani Bastianini e Baldassarri, mentre dovranno passare dal Q1, tra gli altri, Vierge (primo degli esclusi), Luthi, Di Giannantonio, Fernandez e ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? Tempone per IL DIABLO ?? ? Record della pista a Jerez nelle #FP3? 1????? @FabioQ20 1.36.806 2????? @jackmilleraus (+0.… - sportface2016 : #Moto2 | La classifica tempi delle #FP3: c'è #Schrotter davanti a tutti #SpanishGP - miy226 : RT @SkySportMotoGP: ?? Tempone per IL DIABLO ?? ? Record della pista a Jerez nelle #FP3? 1????? @FabioQ20 1.36.806 2????? @jackmilleraus (+0.052)… - IlBlogdiAndy : RT @SkySportMotoGP: ?? Tempone per IL DIABLO ?? ? Record della pista a Jerez nelle #FP3? 1????? @FabioQ20 1.36.806 2????? @jackmilleraus (+0.052)… - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Spagna 2020 in DIRETTA: tra poco si inizia con le prove libere 3 -