Monreale, si lancia dal pallone gonfiabile all’Acquapark e batte la testa: Giovanni muore a 26 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Monreale, si lancia dal pallone gonfiabile all’Acquapark e batte la testa. Tragedia all’Acquapark di Monreale, dove un giovane di 26 anni, Giovanni Albamonte, ha battuto con violenza la testa lanciandosi da un pallone gonfiabile e cadendo da un’altezza di circa 4 metri davanti agli occhi della moglie e dei figli. Dopo giorni di coma, è stata dichiarata la sua morte cerebrale. Indagini in corso. Ha battuto la testa lanciandosi dal pallone gonfiabile dell’Acquapark di Monreale, in Sicilia, in una giornata di divertimento ... Leggi su limemagazine.eu

