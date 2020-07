Meteo, arriva la ‘Bolla rovente’. Temperature africane ma temporali in agguato: le previsioni (Di sabato 18 luglio 2020) L’estate inizierà a fare sul serio nel corso della prossima settimana, da lunedì infatti uno sprint di calore africano abbraccerà il nostro Paese, ma riuscirà questa volta a durare? In realtà, spiega il team del sito www.iLMeteo.it, man mano che passeranno i giorni i temporali si faranno via via più insistenti e colpiranno talvolta anche con una certa violenza a causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare. Cerchiamo di analizzare nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti, tracciando una tendenza giorno per giorno a partire dalla giornata di lunedì 20, quando l’anticiclone di origine subtropicale riuscirà a distendersi verso il bacino del Mediterraneo, inglobando di conseguenza anche il nostro Paese. Ci si aspetta quindi tanto sole da Nord a Sud, con punte massime di ... Leggi su caffeinamagazine

