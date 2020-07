L’errore di fondo di Vis a Vis El Oasis ammesso dal suo creatore: ” Se non è piaciuto non importa: lo volevamo così” (Di sabato 18 luglio 2020) Se Vis a Vis El Oasis ha diviso il pubblico sin dal suo debutto, lo scorso aprile sulla Fox spagnola, è perché la gran parte del pubblico non vi ha riconosciuto i tratti caratteristici della serie originale. Lo spin-off ha provato a declinare una storia inedita, la partnership criminale delle due ex detenute Macarena e Zulema, in una sorta di western contemporaneo intrecciato a storie minori e con nuovi personaggi non troppo coinvolgenti. Ma l'errore di fondo è stato pensare che la serie potesse sopravvivere al suo marchio di fabbrica, al suo aspetto peculiare, quello che l'ha resa un avvincente prison drama al femminile: l'elemento carcerario. Fuori dalle mura di Cruz Del Sur e Cruz del Norte, Macarena e Zulema non rendono come prima: le loro personalità sembrano vacillare a contatto con l'esterno, ma in una maniera che ... Leggi su optimagazine

