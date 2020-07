HBO sta pensando a un reboot di In Treatment – Notizie serie tv 18 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Notizie serie tv 18 luglio 2020: HBO esplora un reboot della serie In Treatment. Il teaser di Chucky di USA Network e Syfy. Sebbene sia ancora nella fase embrionale, HBO pare stia pensando a un nuovo reboot di In Treatment, la serie che la stessa HBO aveva trasmesso nel 2008, durata tre stagioni con più di 100 episodi all’attivo. L’idea, riportata da TVLine come indiscrezione, non è così sorprendente se si considera che una serie come In Treatment può essere prodotta rispettato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria richiesti in questo periodo. In Treatment, di cui Sky ha anche realizzato un remake italiano con Sergio ... Leggi su dituttounpop

byeolgwaeodum : @lxdyromanoff Dopo aver scoperto che la hbo sta in fase di produzione per the last of us, ora questo. I have someth… - MontanaroGaia : Il podcast di Succession, per conoscere tutto ciò che sta dietro alla serie tv di @HBO . Fine.… - thatserika : Sì certo giancarlo HBO sta dietro alle tue cagate, sicuro #The100 -

Ultime Notizie dalla rete : HBO sta In Treatment: HBO al lavoro sul reboot della serie Movieplayer.it Perry Mason: il trailer della serie con protagonista Matthew Rhys

La serie del 1957 Perry Mason sta per tornare in una nuova versione grazie alla HBO! Il protagonista della serie è Matthew Rhys, vincitore di un Emmy come Miglior attore protagonista per la serie ...

Keanu Reeves, Nicole Kidman e Idris Elba in una serie HBO Max ispirata a una app per prendere sonno

HBO Max, servizio streaming di WarnerMedia, ha messo in cantiere A World of Calm, adattamento della popolare app Calm, che contiene varie storie per rilassarsi e prendere sonno. Questa la sinossi di A ...

La serie del 1957 Perry Mason sta per tornare in una nuova versione grazie alla HBO! Il protagonista della serie è Matthew Rhys, vincitore di un Emmy come Miglior attore protagonista per la serie ...HBO Max, servizio streaming di WarnerMedia, ha messo in cantiere A World of Calm, adattamento della popolare app Calm, che contiene varie storie per rilassarsi e prendere sonno. Questa la sinossi di A ...