Gp Spagna, scintille Marquez-Rins, Brivio: "Marc poteva togliersi dalla traiettoria..." (Di sabato 18 luglio 2020) JEREZ - " Per noi era un giro importante, era l'ultima chance per qualificarci, ma purtroppo Rins si è trovato Marc tra la curva 4 e la 5 e quindi è stato impossibile migliorare. Hanno controllato, ... Leggi su corrieredellosport

JEREZ - "Per noi era un giro importante, era l'ultima chance per qualificarci, ma purtroppo Rins si è trovato Marc tra la curva 4 e la 5 e quindi è stato impossibile migliorare. Hanno controllato, ...Scintille in pista tra Marc Marquez e Alex Rins nelle ultime battute della terza sessione di prove libere del GP di Spagna di MotoGP che si sta disputando a Jerez de la Frontera. Il campione del mondo ...