Gli egoismi in Europa frutto di una miopia che può danneggiare il bene comune (Di sabato 18 luglio 2020) Neppure la Merkel sembra finora in grado di mettere in moto un nuovo cammino indispensabile alla vecchia Europa per cercare un suo ruolo con efficacia dopo la stasi degli ultimi anni, aggravata ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Gli egoismi A Bruxelles vincono gli egoismi | LA NOTIZIA LA NOTIZIA Ue: Fornaro (Leu), giusta la battaglia italiana per un’Europa solidale

che non può essere la semplice sommatoria di egoismi e interessi nazionali come vogliono i paesi frugali e gli amici europei di Salvini e Meloni”, ha detto. (Com) ...

Zingaretti: "Alleanze? Basta egoismi, pensiamo al Paese"

Alleanze con il M5S in vista delle amministrative? "Basta egoismi, pensiamo al Paese", risponde Zingaretti. "Ogni regione decide rispetto al territorio. Io dico sempre che delle forze politiche che ...

