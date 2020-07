Francia: brucia la cattedrale di Nantes, torna l’incubo Nôtre-Dame (Di sabato 18 luglio 2020) A poco più di un anno di distanza dal drammatico incendio che ha coinvolto la cattedrale di Nôtre-Dame, un altro importante monumento storico francese è andato a fuoco. Si tratta della cattedrale di Nantes e, dalle prime informazioni, i danni sono ingenti e l’incendio sarebbe di matrice dolosa. brucia la cattedrale di Nantes L’allarme è stato lanciato alle prime luci del mattino di sabato, la cattedrale gotica del XV secolo è andata a fuoco. Sul posto diverse unità di vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere l’incendio. Le fiamme sono state fuori controllo per diverse ore prima che fosse possibile spegnerle. Da una prima analisi i danni sono gravi, completamente ... Leggi su thesocialpost

Un grave incendio si è sviluppato all'interno della storica cattedrale di Nantes, nel nord-ovest della Francia, secondo quanto dichiarano i vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique.