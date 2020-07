FA Cup 2019/2020, Aubameyang porta l’Arsenal in finale: City battuto 2-0 (Di sabato 18 luglio 2020) L’Arsenal di Arteta non fa sconti e supera il Manchester City per 2-0 qualificandosi alla finale di FA Cup 2019/2020, grazie alla doppietta di Aubameyang. I Gunners riscattano una stagione deludente e si avviano verso l’ultimo atto della principale coppa nazionale di calcio inglese, in attesa di capire chi uscirà vincitore fra Manchester United e Chelsea. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH PAGELLE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Nella prima frazione di gioco è il Manchester City a fare la partita e a rendersi più volte pericoloso con l’Arsenal che sembra intimidito e non riesce a ripartire e tenere palla. Nonostante un inizio a senso unico, al 19′ si accendono all’improvviso i Gunners: cross di Pépé per il tap-in vincente di ... Leggi su sportface

