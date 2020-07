F1 Gp Ungheria, Vettel davanti: "Sembriamo più competitivi" (Di sabato 18 luglio 2020) BUDAPEST - " Penso che nel complesso sia andata bene. Questa pista dovrebbe essere più adatta alle nostre caratteristiche e speriamo che sabato sia ancora così ma non lo sapremo fino a quando non ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : #Vettel e @Charles_Leclerc ottimisti dopo il venerdì di libere a Budapest #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - ansacalciosport : F1: in Ungheria libere 2 bagnate, Vettel il più veloce. Decimo tempo per Leclerc, solo 13 piloti classificati |… - ContropiedeA : Prove libere Gp Ungheria: Ferrari ottimo Vettel male Leclerc - - Formula1WM : Gp Ungheria, prove libere: tra pioggia e vento sorpresa Vettel - infoitsport : F1, GP Ungheria 2020: la classifica combinata delle prove libere. Hamilton brilla sull’asciutto, Vettel sul bagnato -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Vettel

Pioggia battente sull’Hungaroring che tiene i piloti ai box per circa un’ora prima di percorrere qualche giro in questa FP2 Dopo aver dovuto cancellare le FP3 del Gp Stiria, la Formula 1 ha dovuto far ...Così Sebastian Vettel al termine di un venerdì di prove libere in Ungheria, che l'ha visto in ritardo al mattino sull'asciutto, ma davanti a tutti nel pomeriggio sotto la pioggia. "Sul bagnato abbiamo ...