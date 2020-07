F.1, GP Ungheria - Bottas il più veloce nelle Libere 3 (Di sabato 18 luglio 2020) Nella terza e ultima sessione di prove Libere del Gran Premio d'Ungheria, Valtteri Bottas ha ottenuto il giro più veloce della sessione. Il finlandese della Mercedes, attuale leader della classifica piloti, ha fermato il cronometro in 1:15.437 e ha preceduto il compagno di squadra Hamilton per soli 42 millesimi di secondo. Una vera e propria anteprima della lotta che vedremo in qualifica, tra poche ore.Un passo avanti per il Cavallino. La Ferrari chiude lultima ora di prove allHungaroring consapevole di aver azzeccato la direzione con il setup, consentendo a Charles Leclerc di chiudere con un quarto posto con soli tre decimi di ritardo dalla vetta. Un po' meno brillante Vettel, che ha chiuso ottavo con quasi un secondo di ritardo. Tra di loro troviamo la Racing Point di Stroll, la Red Bull di Verstappen e la ... Leggi su quattroruote

