Bimbo gioca in spiaggia, coccodrillo lo afferra per la testa: è gravissimo (Di sabato 18 luglio 2020) Stava giocando vicino alla foce di un fiume con la sorellina quando un grosso alligatore lo ha attaccato. Il Bimbo lotta tra la vita e la morte Stava giocando in spiaggia insieme alla sorellina quando improvvisamente un coccodrillo lo ha raggiunto e attaccato. Il drammatico e spaventoso episodio è avvenuto sul litorale di una nota … L'articolo Bimbo gioca in spiaggia, coccodrillo lo afferra per la testa: è gravissimo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

