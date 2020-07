Attacco ai ristoratori (Di sabato 18 luglio 2020) Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere. È l'ultima idea del governo di Giuseppe Conte, un po' infastidito delle lamentele dei commercianti: l'ha lanciata ieri sera al Tg2 Post il viceministro all'Economia, Laura Castelli. Ero anche io in trasmissione, quando proprio sui titoli di coda l'esponente di punta del M5s ha lanciato questa idea, sostenendo che se non ci sono più clienti non è mica colpa dell'esecutivo, ma del mercato che è cambiato. E siccome non c'è più domanda, non avrebbe senso sostenere l'offerta, quindi cuochi, chef, camerieri e cassieri di trattorie, bar e ristoranti dovrebbero spremersi le meningi e inventarsi un'altra professione: il governo - possono esserne certi - li sosterrà. Se poi si reinventano come produttori di monopattini il successo è garantito: arriveranno altri preziosi ... Leggi su iltempo

"Basta migranti infetti a Roma": esplode la rabbia dei cittadini

“Mettere i migranti infetti a due passi dal Colosseo? È una follia”. È lo sfogo che ci affida un ristoratore del centro storico. Non distante dalla sua attività, denuncia, “c’è una bomba sanitaria pro ...

