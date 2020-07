Anna Tatangelo donna nuova, single e sfrontata: il seno nudo spunta dalla scollatura hot (Di sabato 18 luglio 2020) Anna Tatangelo è una nuova donna. Chiuso il capitolo “Gigi D’Alessio”, la cantante di Sora ha stravolto il suo look, ed anche le recenti svolte artistiche non sono da meno. dalla musica leggera è infatti passata al Trap e con il suo singolo ‘Guapo’ sta impazzando nelle classifiche. Una metamorfosi improvvisa che ha lasciato il suo pubblico a bocca aperta, spiazzato, a tratti perplesso. Anna Tatangelo svolta artistica ed estetica: eccola single e sfrontata Ma lei si piace, e anche tanto. Lo si nota nel suo sguardo fiero, nelle pose audaci e nei look sexy che sceglie per mostrarsi sui social. Anna Tatangelo è sempre più bella e provocante su ... Leggi su urbanpost

