Agnelli Juventus, Lazio decisiva per Sarri: l’annuncio sul possibile erede (Di sabato 18 luglio 2020) Agnelli Juventus – Il futuro di Maurizio Sarri è appeso a un filo e la partita contro la Lazio potrebbe realmente essere decisiva. Il vice direttore di Sky Sport, Marani, ha parlato proprio del momento bianconero. Il feeling tra il tecnico toscano ed il club di Agnelli non è mai sbocciato ma è chiaro che molte responsabilità dipendono anche dei calciatori, poco convinti quando scendono in campo. Juventus: Agnelli e Sarri potrebbero separarsi Negli studi di Sky Sport, Marano ha spiegato il suo parere si quello che potrebbe essere il destino di Sarri e del club bianconero. Le parole: Il matrimonio non si è consumato, è evidente la non integrazione di Sarri. ... Leggi su juvedipendenza

