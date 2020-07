Vidal, il record si interrompe per colpa… del Real Madrid (Di venerdì 17 luglio 2020) Si ferma a otto titoli consecutivi la striscia vincente di Arturo Vidal. Il binomio cileno-campionato vede ricevere uno stop importante per colpa del Real Madrid.Il centrocampista del Barcellona, dopo aver trionfato con Juventus, Bayern Monaco e blaugrana appunto, si arrende per la prima volta da quando è iniziata la striscia vincente nel 2012. Otto i campionati vinti di fila.Vidal: record spezzato dal Real Madridcaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="515" Vidal Barcellona (getty images)/captionArturo Vidal si ferma a quota otto. La striscia di vittorie tra Italia, Germania e Spagna lo ha visto vincere consecutivamente ben otto titoli nazionali. Quattro con la Juventus, tre con il Bayern Monaco e uno col ... Leggi su itasportpress

Il Barça resta nella scia dei blancos, ma che fatica anche al José Zorrilla. La truppa di Setien vive in realtà un pomeriggio dai due volti: allegro e divertente nei primi 45', smarrito e in affanno n ...

