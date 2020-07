Unione Inquilini: presentato esposto contro Comune (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Il segretario Fabrizio Ragucci ha presentato un esposto alle forze dell’ordine segnalando le gravi disfunzioni del Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma”. Cosi’ in una nota l’Unione Inquilini, che spiega proprio con Ragucci: “Si tratta di un atto dovuto nei confronti dei cittadini che rappresento. Famiglie in grave precarieta’ abitativa che soffrono le gravi inadempienze istituzionali che si traducono troppo spesso in vera violenza se si considera che viene negato il diritto alla casa.” “Nel mese scorso Unione Inquilini aveva ottenuto, a seguito di un presidio presso gli uffici dell’assessorato patrimonio politiche abitative, la promessa da parte dell’Assessora Valentina ... Leggi su romadailynews

