UFFICIALE Juventus, Pecchia non allenerà più l’Under 23 (Di venerdì 17 luglio 2020) Fabio Pecchia non sarà più l’allenatore della Juventus Under 23: il comunicato Dopo solo un anno, Fabio Pecchia lascia la panchina della Juventus Under 23. Ora è UFFICIALE, l’allenatore non guiderà i bianconeri nella prossima stagione. IL COMUNICATO – «Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, Fabio Pecchia saluta la Juventus Under 23. Arrivato in bianconero la scorsa estate, il tecnico lascia la panchina dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie C e aver visto la corsa Playoff interrompersi con il pareggio contro la Carrarese. È stato sicuramente un anno impegnativo, cominciato lo scorso agosto con il primo match in Coppa Italia di Serie ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Dite #CIAOJUVE ?? al nostro profilo ufficiale TikTok Quanto siete bravi a fare le nostre esultanze? Provate subito… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Juventus-Lione - venerdì 7 agosto ore 21 ?? Barcellona-Napoli - sabato 8 agosto ore 21 ?? Eventuale q… - BombeDiVlad : ???? #UFFICIALE - #Pecchia saluta la #JuventusU23 ???? Al suo posto arriverà #AndreaPirlo #LBDV #LeBombeDiVlad - Dibbello : RT @GiovaAlbanese: Adesso è ufficiale ? Le strade di Mister Fabio #Pecchia e della #Juventus si separano, al termine di una stagione comun… - yutomanga : RT @GiovaAlbanese: Adesso è ufficiale ? Le strade di Mister Fabio #Pecchia e della #Juventus si separano, al termine di una stagione comun… -