Trani, Ferrante, Pd,: 'Contrordine, compagni, non sono più candidato' (Di venerdì 17 luglio 2020) Trani - 'Voterò e farò votare Partito democratico, in favore di chi si vedrà'. Così Fabrizio Ferrante dribbla la domanda sulle conseguenze del suo disimpegno dalla candidatura al consiglio regionale. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Trani Ferrante

La Gazzetta del Mezzogiorno

Trani - «Voterò e farò votare Partito democratico, in favore di chi si vedrà». Così Fabrizio Ferrante dribbla la domanda sulle conseguenze del suo disimpegno dalla candidatura al consiglio regionale.«Oggi scelgo la mia città, scelgo i progetti a cui mi sono dedicato in questi anni. Lo devo a chi mi sostiene e lo devo a tutte quelle persone che vedono in me un riferimento per una progettualità che ...